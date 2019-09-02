Калуга, 2 сентября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. 100 контейнеров для раздельного сбора «сухой» и «мокрой» фракции бытовых отходов установили в Калуге в рамках регионального проекта «Чистая страна». Об этом сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского регионального экологического оператора.

Фото пресс-службы государственного предприятия «КРЭО» Контейнеры для сбора раздельного мусора

В настоящее время в областном центре осуществляется второй этап внедрения раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. Ранее в Калуге установили полсотни сетчатых контейнеров для пластика. Опыт их эксплуатации показал готовность горожан к дальнейшей реализации экологического проекта.

Разделение мусора на «сухую» фракцию, в которую входит бумага, пластик, стекло, картон, изделия из цветных и черных металлов, и «мокрую», содержащую органические отходы, позволяет повысить эффективность использования вторсырья. Сортировка отходов помогает предотвратить образование возгораемых газов на полигонах и уменьшает вероятность возникновения пожаров. Вывозить «сухой» мусор будет специализированный транспорт.