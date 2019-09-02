Москва, 2 сентября, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Сбербанк совместно с Mastercard запустил в России молодежную платформу #этомоекино, на основе которой будут сняты три интерактивных короткометражных фильма. Об этом 2 сентября сообщил портал «Банковское обозрение».

Евгений Федорец ИА Красная Весна Сбербанк

В проекте примут участие известные режиссеры и блогеры: Ян Гордиенко объединится с Марией Агранович, Натали Ящук с Раддой Новиковой, а Андрей Глазунов с Александром Горчилиным. В этих парах они будут работать над созданием короткометражных фильмов в таких жанрах, как комедия, мелодрама и фантастика. Отмечается, что картины будут созданы в «вертикальном формате», кроме того, принять участие в проекте смогут все желающие.

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В июле 2019 года ИА REGNUM сообщило, что Сбербанк совместно с Mail.ru Group планируют создать платформу сервисов в сфере еды и транспорта. Сообщалось также, что доли участия в проекте компании намерены поделить поровну.