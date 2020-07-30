Заринск, Алтайский край, 2 сентября, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Объём средств, направленных «Алтай-Коксом» на природоохранные мероприятия в первом полугодии 2019 года составил 44 млн рублей, сообщает 2 сентября пресс-служба предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«На заводе провели ремонты систем очистки воздуха, отопительных простенков коксовых батарей и дверей камер коксования, градирен технической воды, насосного оборудования», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты «Алтай-Кокса» приступили к модернизации установки беспылевой выдачи кокса с применением рукавных фильтров для очистки запыленного воздуха.

Ранее завод инвестировал более 70 млн рублей в улучшение условий труда работников и повышение промышленной безопасности.

«Алтай-Кокс» — один из лидеров в производстве кокса в России. На его долю приходится 15% всей российской продукции. Предприятие выполняет весь технологический цикл — от переработки угольного концентрата до производства кокса и химической продукции.