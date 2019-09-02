Джакарта, 2 сентября, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Специалист центра политических исследований Индонезии (CIPS) Мухаммед Дихайм Биру заявил, что, хотя Джакарта больше не будет столицей государства, город продолжит играть важную роль в качестве экономического центра архипелага, сообщает информационное агентство Antara.

Yoshiharu10 Джакарта

По его словам, улучшение экологии, снижение уровня шума, развитие инфраструктуры Джакарты после переноса столицы государства все еще будут необходимы. Поскольку в будущем, по словам эксперта, Джакарте может быть предоставлена региональная автономия.

Мухаммед Дихайм Биру добавил, что Джакарта, которая может стать туристическим направлением, очень уязвима к стихийным бедствиям, таким как наводнения и землетрясения.

Кроме того, уровень моря поднимается вокруг Джакарты. Поэтому правительству необходимо активизировать усилия по предотвращению наводнений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что столица страны будет перенесена из Джакарты в провинцию Восточный Калимантан.

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