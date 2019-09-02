Чтобы меньше зависеть от нефти, в РФ усилили налоговый гнёт – экономист
Москва, 2 сентября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Правительству РФ удалось до некоторой степени ослабить зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что РФ несколько снизила свою зависимость от высоких цен на нефть.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью ТАСС министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что пять лет назад России было необходимо, чтобы за баррель давали 115 долларов. В этом случае, по словам министра, она могла поддерживать свой бюджет и платёжный баланс. Сейчас необходимая сумма — 45 долларов за баррель.