Москва, 2 сентября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Правительству РФ удалось до некоторой степени ослабить зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что РФ несколько снизила свою зависимость от высоких цен на нефть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Я хочу сказать, что некая доля правды в том, что сказал Орешкин есть. Нашему правительству удалось до какой-то степени ослабить зависимость бюджета от нефтегазовых доходов, — сказал Колганов. — Не очень существенно, но все-таки ослабить. Это сделано, на мой взгляд, в первую очередь за счёт такого осторожного ползучего повышения некоторых видов налогов. Плюс к этому, конечно, был некоторый рост промышленности, хотя и очень медленный. Был рост сельского хозяйства. И до какой-то степени удалось зависимость от нефтегазовых доходов немного ослабить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью ТАСС министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что пять лет назад России было необходимо, чтобы за баррель давали 115 долларов. В этом случае, по словам министра, она могла поддерживать свой бюджет и платёжный баланс. Сейчас необходимая сумма — 45 долларов за баррель.