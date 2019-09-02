Новосибирск, 2 сентября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. По 100 автобусов в год, троллейбусы и трамваи — такова концепция развития городского общественного транспорта Новосибирска на ближайшие четыре года. Мэр муниципалитета Анатолий Локоть представил программу губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. И как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, глава региона поддержал эту инициативу.

Артем Лапухин ИА Красная Весна Муниципальный транмпорт в Новосибирске

«Общая позиция — абсолютный приоритет общественному пассажирскому транспорту», — отметил Локоть.

«Договорились изыскать возможности для финансирования этой концепции», — сказал Андрей Травников.

Маршрутная сеть Новосибирска сейчас включает 158 маршрутов, из них 79 — автобусных, 14 — троллейбусных, 11 — трамвайных, 54 — маршрутного такси.

Согласно предложенной концепции, транспортный каркас города будет построен на базе рельсового транспорта: городские электрички, метрополитен и трамваи. Плюс: автобусные и троллейбусные магистральные маршруты. Всё это между собой должно быть увязано транспортно-пересадочными узлами.

По данным городских властей, износ подвижного состава составляет 88−92%. Для кардинального решения вопроса на первом этапе нужно приобрести 50 автобусов. Это планируется сделать за счёт субсидии Минпромторга. Далее нужно обновить троллейбусный парк — 24 троллейбуса с большим автономным ходом. Обновление трамвайного парка будет проходить за счёт модернизации вагонов — не менее десяти единиц в год.

Программа развития городского общественного транспорта Новосибирска предполагает также поэтапное изменение маршрутной сети.