Пермь, 2 сентября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. В Перми трое горожан отданы под суд за мошенничество с квартирой пожилой женщины. Квартира находится в Мотовилихинском районе и не была приватизирована, сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

Мошенники с помощью паспорта соучастницы преступления приватизировали жильё, а затем продали третьим лицам. Муниципалитету был причинён ущерб в сумме более 2,9 млн рублей.

Обвинительное заключение уже утверждено. Скоро дело рассмотрит суд.