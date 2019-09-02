Красногорск, 2 сентября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. В Подмосковье с начала 2019 года по программе капитального ремонта жилья привели в порядок фасады 66 многоквартирных домов. Варианты отделки каждого дома выбирались на основе архитектурных традиций каждого населенного пункта, сообщается 2 сентября на портале правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Как заявил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов, перед началом ремонта фасада разрабатывалась архитектурная концепция. Она включала особенности отделки домов вокруг, исторический вид здания и принципы благоустройства конкретного района.

«Эти концепции должны согласовываться с жителями МКД», — добавил Пестов.

По его словам, на ходом работ следят общественные наблюдатели, в круглосуточном режиме работают видеокамеры, все объекты указаны на интерактивных картах с указанием сроков проведения ремонта. До конца 2019 года в Московской области планируется обновить ещё 600 фасадов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье завершено строительство универсального здания №1 индустриального парка «PNK Парк Новая Рига». Здание планируют использовать для производства и хранения изделий, не требующих специальных условий.