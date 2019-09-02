Улан-Удэ, 2 сентября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Минстрой России разрабатывает новые механизмы финансирования расселения жителей из аварийного жилья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Улан-Удэ, об этом заявил замминистра строительства Максим Егоров в ходе осмотра домов.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

«У нас сейчас первая задача — расселить жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года. Но мы говорим о следующем: если регион досрочно расселяет, мы ему заново финансовые средства отправляем на будущие периоды», — сообщил он.

Это позволит начать расселение тех, чьи дома признаны аварийным жильем после 1 января 2017 года. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, уже достигнута конкретная договоренность по этому вопросу.

«Сегодня замминистра подтвердил то, что будет привлечение финансирования денег. У нас в следующем году будет подписание соглашения, которое предусматривает поступление ещё 1,5 млрд рублей на 2020−2024 годы», — отметил он, назвав это существенной прибавкой.

Между тем, ранее координатор ОНФ Светлана Калинина раскритиковала власти республики в том числе за то, что на деньги из Фонда капремонта ремонтируются дома, признанные аварийными. В частности, как сообщало ИА REGNUM, на капитальный ремонт крыши дома в Северобайкальске, признанного аварийным и подлежащим сносу, из средств Фонда истрачено порядка 1 млн руб.

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