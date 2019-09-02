Москва, 2 сентября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Снижение стоимости нефти до 40 долларов за баррель ударит в числе прочего и по промышленности, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что РФ устроит цена нефти в 40 долларов за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«У нас инвестиции очень сильно зависят от конъюнктуры нефтяного рынка, — призвал не забывать Колганов. — Продажи нефти и газа — это основной источник притока финансовых ресурсов. Более того, именно нефтегазовая отрасль создаёт главные финансовые потоки внутри страны. Соответственно эти финансовые потоки идут через банки. В банках создаются достаточно значительные активы, которые они могут использовать для кредитования экономики. Если эти финансовые потоки ослабевают, то соответственно сужается и кредитование».

Плюс к этому, как добавил Колганов, сокращение притока доходов от экспорта нефти и газа уменьшает и внутренний спрос нефтегазовой отрасли на продукцию промышленности: трубы, строительную технику, газовую и нефтяную арматуру для трубопроводов и многое другое, что необходимо для нефтедобычи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Орешкин в интервью ТАСС заявил, что Россия поменялась местами с Саудовской Аравией и теперь если «им нужно 70 долларов за баррель, а нас устроят и 40».