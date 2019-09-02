Нальчик, 2 сентября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. В Приэльбрусье завершилась операция по спасению 17-летнего туриста из Череповца Игоря С., передает специальный корреспондент ИА REGNUM, которой начальник поисково-спасательного подразделения «Высокогорный» Адемей Джаппуев рассказал о подробностях операции.

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«17-летний житель Череповца Игорь С. зарегистрировался в МЧС и начал одиночное восхождение на Эльбрус. Около 18 часов его сосед по комнате обратился в спасательный отряд и сообщил, что Игорь до сих пор не вернулся… Развернули спасательную операцию и вышли на поиски Смирнова, искали его всю ночь с 1 на 2 сентября», — сообщил Джаппуев.

Одновременно в 2 часа ночи 2 сентября на Эльбрус начала восхождение организованная группа членов клуба «Эльбрус» в сопровождении инструкторов. Рано утром на своем маршруте почти на вершине Эльбруса они нашли юношу, который обессилел и частично потерял ориентацию.

«Его члены клуба «Эльбрус» обнаружили практически на вершине горы на высоте примерно 5600 метров над уровнем моря», — уточнил Джаппуев.

Члены клуба «Эльбрус» оказали пострадавшему первую необходимую помощь и попытались вызвать спасательный отряд по конкретным координатам. Однако на высоту 5600 метров по причине сложных погодных условий не мог подняться ратрак (специальный трактор) МЧС, а площадка не позволяла приземлиться спасательному вертолету.

Члены клуба «Эльбрус» приняли решение самостоятельно спустить Игоря по склону до того места, где его могли бы принять сотрудники ПСП «Высокогорный».

Инструкторы группы клуба «Эльбрус» Александр Яковенко, Александр Расторгуев, Ольга Назаренко, представители клуба «Эльбрус» и президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, Дмитрий Сенин, Виктор Гневашев и Алексей Строганов применили специальное снаряжение и практически на руках спустили туриста до высоты 5000 метров над уровнем моря, где и передали спасателям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 10:45 2 сентября он доставлен по канатной дороге на поляну Азау и отправлен на машине скорой помощи в медицинский центр Асклепи в Терсколе. После осмотра врача в случае необходимости он будет отправлен в больницу поселка Эльбрус.

Представители курорта «Приэльбрусье» с уверенностью говорят о том, что Игорь может считать сегодняшний день своим вторым днем рождения.

Группа клуба «Эльбрус» возвращается на высоту 5600 метров, чтобы продолжить восхождение вместе со своими товарищами.

ИА REGNUM продолжает следить за развитием событий.