Москва, 2 сентября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Если мировые цены на нефть упадут до 40 долларов за баррель и ниже, это приведёт к сокращению внутренних инвестиций, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что при цене в 40 долларов за баррель «мы не будем испытывать серьёзного давления на внутреннюю экономику с точки зрения бюджета».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«При цене в 40 долларов за баррель, если она не будет держаться длительное время, то действительно российскому бюджету ничего не угрожает, — сказал Колганов. — Есть довольно значительные резервы, и, кроме того, бюджет свёрстан с определённым запасом, и при кратковременном снижении уровня цен до 40 долларов за баррель ничего страшного не произойдёт. Тем не менее нельзя сказать, что это не скажется на инвестициях. С инвестициями дело у нас уже обстоит очень плохо, и если цена упадет до 40 долларов за баррель, это, естественно, будет означать сокращение притока финансовых ресурсов и скажется на инвестициях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Орешкин в интервью ТАСС заявил, что если цена на нефть достигнет 40 долларов, «мы не будем испытывать серьёзного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платёжного баланса».