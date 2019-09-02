Тбилиси, 2 сентября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Важнейшую роль в рамках стратегического развития Грузии должно играть образование. Об этом 2 сентября написал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По его словам, развитие образования является одной из главных мер развития экономики Грузии. «Развитие образования как национальной идеи является самым смелым шагом, который мы можем сделать после обретения независимости», — сказал премьер-министр в обращении по случаю своей отставки.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что уходит в отставку. Глава правительства пояснил, что выполнил свою миссию на данном посту и поэтому решил уйти.