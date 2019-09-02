Киншаса, 2 сентября, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Конголезский гинеколог Денис Муквеге, лауреат Нобелевской премии мира, объявил о создании глобального фонда помощи жертвам сексуального насилия. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

VOA Дени Муквеге

В официальном заявлении говорится, что доктор и его фонд продолжат «борьбу за справедливость для жертв насилия во всем мире».

Муквеге был удостоен Нобелевской премии в прошлом году за свою работу с людьми, которые подверглись насилию во время конфликта в ДР Конго. Доктор Муквеге основал больницу в Панзи, которая лечила более 55 000 жертв сексуального насилия. Свою Нобелевскую премию он получил совместно с иракской активисткой Надей Мурад.

Муквеге надеется, что сможет применить программу лечения жертв сексуального насилия, разработанную в больнице Панзи, и в других странах, пострадавших от конфликтов, таких как ЦАР, Бурунди и Ирак.

«Признавая, что сексуальное насилие в вооруженных конфликтах — не просто проблема ДРК, мы хотим расширить наше видение полноценного лечения жертв и за пределами страны», — цитирует Муквеге французская телекомпания TV5 Monde.

Муквеге получил множество международных наград, в том числе премию ООН по правам человека в 2008 году. Он был назван африканцем года в 2009 году.