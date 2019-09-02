Братск, Иркутская область, 2 сентября, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин, как и обещал, вновь прибыл в Иркутскую область, чтобы проверить ход выполнения своих поручений по оказанию помощи пострадавшим от мощнейшего наводнения, накрывшего регион летом 2019 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM его визит начался в Братске, где приземлился борт № 1. После чего Путин пересел на вертолёт и отправился в Тулун — один из наиболее пострадавших от потопа городов Иркутской области.

Kremlin.ru Владимир Путин оценивает ход восстановительных работ после паводка в Иркутской области

Kremlin.ru Наводнение в Иркутской области. Разрушенные паводком дома

Напомним, наводнение в Приангарье началось после проливных дождей с 26 июля. В Тулун паводок пришёл в ночь на 28 июня. Волна была настолько мощной, что с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу и буквально смыла несколько кварталов. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Порядка пяти тысяч домов не подлежат восстановлению. Не обошлось без человеческих жертв. На данное время известно о 25 погибших и семерых пропавших без вести.

Это уже третий визит Путина в Иркутскую область. Во время свое предыдущей поездки (19 июля 2019 года, прим. ИА REGNUM) он уже общался с пострадавшими в Тулуне. Люди говорили о том, что не получают должной помощи от местных властей и не были своевременно проинформированы о стихийном бедствии.

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