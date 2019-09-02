Новый Оскол, Белгородская область, 2 сентября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Тракториста-машиниста сельскохозяйственного предприятия Новооскольского района Белгородской области подозревают в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчина не убедился, что рядом с трактором никого нет, и наехал на одного из рабочих фермы, сообщили 2 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

LMoonlight Колесо трактора

По версии следствия, 31 июля 2019 года подозреваемый на тракторе раздавал корма животным. Перемещая машину, он колесом наехал на одного из рабочих. Потерпевший скончался на месте от травматического шока. Медики констатировали множественные переломы костей таза.

Следователи на предприятии изымают документацию, касающуюся охраны труда, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.