Пестово, Новгородская область, 2 сентября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 2 сентября, поздравил с началом учебного года учеников основной школы имени Дмитрия Некрасова, расположенной в деревне Богослово в Пестовском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, школу в этом году будут посещать 19 детей, в том числе два первоклассника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Никитин

Ещё 23 ребёнка будут заниматься в дошкольных группах.

Детей в школу в Богослово подвозят из восьми деревень. Школьников обучают восемь педагогов.

«Каждый из вас мечтает добиться успехов в жизни, в учёбе. Важно, чтобы вы помнили: даже один человек может изменить мир к лучшему. Я верю, что вы сможете в будущем улучшить жизнь в своем поселении, районе и даже стране», — отметил губернатор Новгородской области на торжественной линейке в сельской школе.

В следующем, 2020 году, школе пообещали реконструировать систему отопления — сейчас она отапливается 18 печами.

Школа в деревне Богослово была основана в 1885 году. В 2006 году школе присвоено имя выпускника 1937 года, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Некрасова.