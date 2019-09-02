Москва, 2 сентября, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Сегодня, 2 сентября, российская валюта предпринимает робкие попытки восстановления, толкая доллар к отметке 66,50 руб. В целом движения в начале недели скованны, но по мере поступления свежих новостей с торгового и экономического фронтов волатильность может возрасти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В перспективе этой недели в центре внимания будет находиться отметка 67 руб. Повлиять на динамику котировок прежде всего может поведение доллара на рынке Форекс, которое в свою очередь будет зависеть от сигналов со стороны ФРС и поступающей статистики.

Ключевым релизом станет отчет по американской занятости, способный внести коррективы в ожидания по ставкам ФРС. Так, слабый отчет способен сыграть на руку рублю и отсрочить пробой важного уровня», — отметил эксперт.

Что касается прогноза на сентябрь, для рубля могут реализоваться новые медвежьи риски, если переговоры США и Китая не принесут значимых результатов, риторика Федрезерва окажется недостаточно мягкой, а цены на нефть не найдут поводов для продолжения роста.

«Ориентировочно пара доллар/рубль будет осциллировать в районе 66,30−67 руб., и в случае успешного тестирования верхней границы этого канала перспективы «россиянина» ухудшатся.

При этом, пока нефть Brent держится выше отметки $50 и стремится к покорению уровня $60 за баррель, серьезной угрозы для рубля с этого фронта не наблюдается», — считает Николаев.

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