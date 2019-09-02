Санкт-Петербург, 2 сентября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 2 сентября начал свою работу свою работу филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны России, передает корреспондент ИА REGNUM. Учебное заведение для девочек расположено на Бычьем острове в дельте Невы. Все воспитанницы пансиона будут находиться на полном государственном обеспечении.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский филиал Пансиона воспитанниц МО РФ

Всего в филиал поступило 240 девочек, сформировано по возрасту три класса — 5-е, 6-е, 7-е классы.

Примерно половина зачисленных — это дети военнослужащих, в том числе награжденных государственными наградами, одна девочка — дочь Героя России. Воспитанницы прибыли на учебу в Петербург из 49 регионов России.

Девочки находятся в пансионе уже восьмой день, всё это время готовясь к учебе в новых для себя условиях. Согласно концепции, старшеклассницы головного пансиона из Москвы будут передавать здесь свои знания новым воспитанницам.

Среди них — Даша Рогозина, которая задала вопрос на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня 2019 года.

13-летняя школьница из Иваново рассказала президенту, что мечтает о карьере военно-морского офицера. Однако в настоящее время в Нахимовское училище девушек не принимают, посетовала девочка.

Владимир Путин ответил, что новая учебная площадка Минобороны РФ в Петербурге как раз предусматривает обучение для девушек. И Даша воспользовалась своим шансом.

Добавим, что приоритет при поступлении в Пансион воспитанниц Минобороны имеют дочери военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах, дочери погибших офицеров, ветеранов боевых действий, девочки из неполных семей.