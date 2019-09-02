Киев, 2 сентября, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Украина сможет получать до 1 млрд куб. метров газа из Польши, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщило 2 сентября информационное агентство «Укринформ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Для этого Украине и Польше нужно построить интерконнектор.

«Одна из первых задач — анализ, какие работы надо сделать с украинской стороны, чтобы обеспечить увеличение возможности получения газа из LNG-терминала в Польше. Мы также сделали первый контакт с представителями Соединённых Штатов», — рассказал Оржель.

Он добавил, что вскоре планы выйдут на конкретное проектное решение.

«Мы являемся премиальным рынком. 10−11 млрд кубометров газа — рынок, за который надо бороться», — отметил Оржель.

Напомним, ранее Соединённые штаты Америки, Польша и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере поставок газа.

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Как сообщило «Польское радио», в будущем Украина сможет ежегодно получать до 6 млрд куб. метров газа с территории Польши.

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