Курган, 2 сентября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. В Курганской области выбран региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Им в результате конкурса стало местное предприятие ООО «Чистый город», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

Вскрытие конверта с единственной заявкой на конкурс состоялось 30 августа 2019 года. А 2 сентября 2019 года конкурсной комиссией принято решение о заключении соглашения с компанией.

На данный момент ООО «Чистый город» занимается транспортировкой 70% отходов в городе Кургане и Кетовском районе. Предприятие уже установило в столице Зауралья 180 контейнеров для накопления полимерных отходов, положив начало раздельному сбору мусора.

Напомним, новая система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Курганской области будет внедряться с 1 января 2020 года.