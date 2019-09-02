Москва, 2 сентября, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Лучшим нестоличным городом России для жизни названа Тюмень. За этот город отдали голоса 92% опрошенных. Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru

RG72 Тюмень

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Также жизнью в родном городе довольны жители Казани и Сочи — по 90%. Жить в Краснодаре нравится 88% респондентов. На последнем месте рейтинга — Волгоград (52%).

В ходе опроса оценивалось состояние дорог, наличие школ и детсадов, общественный транспорт, доступное жилье, медицина, работа и обеспечение безопасности.

Опрос проведен 7 марта — 13 мая 2019 года среди экономически активного населения 22 городов России старше 18 лет. Опрошены 22 тыс. респондентов — по 1000 жителей в каждом городе.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты составили рейтинг самых пьющих городов России. Так, первое место в рейтинге занял Саратов, на втором месте расположился Ханты-Мансийск, на третьем — Пермь.

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