Посёлок городского типа Коноша, Архангельская область, 2 сентября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. У Коношской средней школы сегодня состоялась торжественная церемония открытия бюста советскому и российскому ученому, профессору, вице-президенту РАН Николаю Лаверову. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, в мероприятии принял участие губернатор Игорь Орлов, представители РАН и члены семьи академика.

Dvinanews.ru Торжественная церемония открытия бюста Николаю Лаверову

Николай Лавёров являлся вице-президентом Российской академии наук, членом отделения наук о Земле, председателем Межведомственной комиссии по изучению Арктики, долгое время возглавлял Институт геологии родных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, в последние годы был его научным руководителем.

«Николай Павлович — это личность колоссального масштаба. Ломоносов нашего времени. Он всегда видел суть проблемы и решал ее. Николай Павлович не только ученый, но и государственный деятель: для него главными были интересы страны. При этом он всегда был открытым человеком, мог свободно разговаривать как с президентом, так и с простым рабочим», — отметил президент Ломоносовского фонда, директор Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН Константин Лобанов.

Отметим, что имя великого ученого Коношской средней школы было присвоено еще в 2017 году.

«Только любовью к своему делу, к своей отчизне и малой родине можно заслужить уважение людей и память о себе на этой земле. Мне хочется, чтобы мы всегда помнили о нашем земляке, который сочетал в себе высшие качества гражданина и человека. Для всех нас жизненный путь Николая Павловича должен быть примером и ориентиром», — подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов.