Томск, 2 сентября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 2 сентября открыл в Томске новую школу «Эврика-развитие». Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, школа расположена на улице Федоровского, 4.

Tomsk.gov.ru Губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл новую школу в Томске

«Сегодня мы открываем новую школу — второй дом для маленьких жителей большого жилого района Солнечная Долина!» — сказал глава региона на праздничной линейке.

Он напомнил, что учебный год начался для 122 тысяч школьников Томской области, в том числе для 13 тысяч первоклассников. Кроме того, к учёбе приступили десятки тысяч студентов университетов, техникумов и колледжей.

По словам Сергея Жвачкина, Томская область — один из самых молодёжных регионов России.

Напомним, новая школа — вторая в Солнечной Долине и четвёртая, построенная в Томске за последние три года. В этом же районе в 2017 году открыли филиал «Академлицея». В 2018 году в центре Томска открыли школу «Перспектива», в жилом районе Радонежском — филиал Заозерной школы №16.

Новую школу на 1100 учащихся построила Томская домостроительная компания по типовому проекту. На строительство выделили 1 млрд 82 млн рублей из федерального и областного бюджетов. На оснащение школы регион и муниципалитет дополнительно направили по 37,5 млн.

По словам директора школы «Эврика-развитие» Людмилы Долговой, в новой школе в этом учебном году сформируют десять профильных классов по различным направлениям. Также откроют классы по модели инклюзивного образования для детей с расстройствами аутистического спектра.

«В следующем году мы снова будем открывать новую школу. Давайте так держать», — подытожил Сергей Жвачкин.