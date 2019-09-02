Красногорск, 2 сентября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В учебные заведения Московской области 2 сентября отправились 1,6 млн учащихся. Все праздничные линейки и первые уроки в регионе прошли без происшествий. Об этом 2 сентября заявила министр образования региона Ольга Забралова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министра.

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В 2019 году образовательную деятельность в Подмосковье осуществляют 2 тыс. детских садов, 1,5 тыс. школ, 49 колледжей и шесть вузов. По сравнению с 2018 годом, число школьников в регионе выросло на 47 тыс. детей, а число педагогов увеличилось на 2,7 тыс. человек — до 93 тыс. Также министр напомнила, что к новому учебному году в Подмосковье открыли 12 школ, и ещё 12 школ откроют до конца 2019 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость праздничного букета для первоклассника в Подмосковье составила 500−1,9 тыс. рублей. Это стандартные букеты из хризантем, невысоких роз, гладиолусов или гербер.