Челябинск, 2 сентября, 2019, 12:20 — ИА Регнум. В Челябинске под арест отправлен 25-летний житель Оренбурга. Решение вынес Калининский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Гражданин ранее не был судим. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Полиция считает, что он был участником группировки, которая с 1 мая по 24 июля обманула более 40 граждан, выманив у них больше 10 млн рублей.

Участники группы представлялись гражданам биржевыми брокерами и предлагали без особого напряга заработать деньги. Но для этого они предлагали обучиться по цене 10 тыс. рублей за час, а затем внести на депозит на торговой площадке $6 000, с которых и «получать прибыль».