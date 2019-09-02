Санкт-Петербург, 2 сентября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» с курсантами военно-морских учебных заведений отправится по Северному морскому пути с запада на восток 6 сентября 2019 года. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, выступая 2 сентября перед слушателями и научно-педагогическим составом Военного учебно-научного центра ВМФ в Санкт-Петербурге.

ВМФ России Учебный корабль «Перекоп»

«Начат уникальный дальний поход учебного корабля «Перекоп», в ходе которого <…> корабль с курсантами военно-морских учебных заведений пройдет Северным Морским Путем от Североморска до Петропавловска-Камчатского и, затем, до Владивостока. В настоящее время УК «Перекоп» готовится к этой ответственной задаче в Североморске, откуда выйдет 6 сентября», — сказал главком ВМФ России, сообщает пресс-служба флота.

Как подчеркнул адмирал Николай Евменов, «Военно-морской флот России продолжит занимать лидирующие позиции в научных исследованиях Мирового океана, Арктики и Антарктиды, используя большой исторический опыт в этой сфере».

Напомним, в марте-ноябре 2018 года учебный корабль «Перекоп» за более чем 250 суток прошел свыше 40 тысяч миль, побывав в нескольких океанах и пройдя по Северному морскому пути. Корабль также участвовал в учениях, выполнял международную миссию. На борту «Перекопа» за это время прошли практику более 1000 курсантов военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга, Балтийска, Севастополя и Владивостока.

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Учебный корабль 1 ранга «Перекоп» построен в 1977 году в Польше. В 2015 году корабль прошел капитальный ремонт и вновь встал в строй. Полное водоизмещение учебного корабля «Перекоп» 7270 тонн, длина — 138 метров, ширина — 17 метра, осадка — 5,5 метра, скорость до 20 узлов. В учебных целях корабль принимает на борт до 30 преподавателей и 300 курсантов. Корабль имеет боевое вооружение.