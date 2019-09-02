Вашингтон, 2 сентября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Вирус, который заблокировал работу онлайн-сервисов, смогли внедрить хакеры в систему двух стоматологических клиник в американском городе Макфарланд 29 августа, передаёт CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Злоумышленники блокировали работу сайтов. В связи с этим всё делопроизводство в клинках ведётся только в цифровом формате, вирус буквально не позволил стоматологам работать.

Только после денежных выплат, размер которых не указывается, хакеры прислали компаниям дешифратор для разблокировки сайтов. Сообщается, что это коснулось нескольких сотен зубных врачей, работающих в клиниках.

Стоит отметить, хакеры всё чаще входят в повседневную жизнь большого числа тех, кто пользуется интернетом. Ранее сообщалось, что неизвестные взломали аккаунт гендиректора Twitter и стали публиковать через него сообщения с нецензурной бранью.