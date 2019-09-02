Москва, 2 сентября, 2019, 12:15 — ИА Регнум. С трудностями при выплате кредита лично сталкивались 16% жителей России, чаще всего люди рабочих профессий (22%), с невысоким доходом (24%) и граждане 35−44 лет (23%). Таковы данные опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

echera На кредитной «игле»

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24% респондентов заявили, что проблемы с возвратом кредита затронули их родственников, 18% — знакомых. Большинство (48%) отметили, что не испытывали трудностей при выплате кредитов.

При трудностях при выплате кредита 43% граждан РФ обратятся к друзьям или родственникам, 27% попросят отсрочку платежа в банке. 6% для погашения долга задолженности возьмут кредит в другом банке. 3% попросят ссуду у работодателя.

Опрос проведён в июне 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (67%) уверены, что кредиты усложняют и ухудшают жизнь. Среди бедных людей, которым не хватает денег на еду и одежду, так думают 73%.

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