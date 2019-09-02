Санкт-Петербург, 2 сентября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. ВМФ России был, есть и будет океанским флотом, и в этом «ни у кого не должно быть сомнений». Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России, адмирал Николай Евменов, выступая в День Знаний перед слушателями и научно-педагогическим составом Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-Морская Академия» в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли ВМФ России

«В настоящее время, в различных районах морской и океанской зоны выполняют различные задачи свыше 90 боевых кораблей и судов различных классов», — отметил главком ВМФ, слова которого приводит пресс-служба ВМФ России.

Адмирал Евменов рассказал, что в развитии надводных сил военного флота делается ставка на строительство многофункциональных кораблей класса «фрегат» и «корвет», оснащенных высокоточным оружием, а также больших десантных кораблей, обладающих эффективными десантно-высадочными возможностями.

«Наряду с этим производится ремонт и модернизация кораблей, имеющих хороший модернизационный запас», — добавил главком ВМФ.

Николай Евменов также подчеркнул, что перед Военным Учебно-Научным центром стоят задачи по военно-научному сопровождению кораблестроительной программы, реализуемой оборонно-промышленным комплексом России по заказу ВМФ.