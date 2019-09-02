Северодвинск, Архангельская область, 2 сентября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Северодвинские школы стали участниками городского пилотного проекта по раздельному сору мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Alexander Klink Раздельный сбор мусора

В кабинетах и рекреациях школ № 2, 6, 11, морской кадетской школы и лицея №17 скоро появятся пластиковые контейнеры с надписями и рисунками, поясняющими, для какого мусора они предназначены. На их приобретение управление образования направило около 1 млн рублей.

«Уборщицы будут перекладывать раздельно собранные отходы в разные мешки и складывать в соответствующие контейнеры, установленные на территории образовательной организации. По мере наполнения контейнеров, подрядная организация будет вывозить отходы на переработку», — рассказала директор лицея №17.

Системы, включающие в себя весь цикл: от бумажки — до перерабатывающего завода — вскоре заработают не только в школах, но и в горбольнице № 1, в двух корпусах детской городской клинической больницы и в стоматологии. Такая же система сбора отходов внедряется в городском драмтеатре, парке культуры и отдыха, Дворце молодёжи «Строитель», в Детском центре культуры и в муниципальном Центре обеспечения функционирования образовательных организаций Северодвинска.

Перевести все школы Северодвинска на РСО местные власти планируют к началу следующего года.

Напомним как сообщало ИА REGNUM, губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил бюджетным учреждениям внедрить раздельный сор мусора до конца 2019 года. Однако летом выяснилось, что выполнять поручения главы региона в области не торопятся.