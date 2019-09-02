Новосибирск, 2 сентября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Отец шестерых детей из Новосибирска попался на краже продуктов питания, сообщили ИА REGNUM в агентстве безопасности «Гвардия». Он попытался похитить две упаковки куриных сердечек и три пакета растворимого кофе. При попытке пронести товары мимо кассы был задержан и передан сотрудникам полиции.

Продукты питания

Как рассказал сам многодетный отец, «хищение продуктов он совершил не для того, чтобы прокормить многочисленную семью», а потому что «бомбил и буду бомбить».

В поле зрения сотрудников правоохранителей он попадает не в первый раз. Мужчину уже задерживали за кражи, но сумма похищенного всегда составляла менее 2,5 тыс. рублей.

Отметим, что согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях хищение чужого имущества стоимостью не более 2,5 тыс. рублей считается мелким и влечёт за собой наказание в виде штрафа, административного ареста или обязательных работ. Повторное хищение влечёт за собой уголовную ответственность по ст. 158 УК РФ.