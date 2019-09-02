Москва, 2 сентября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Предложение изменить механизм выплат накопительных пенсий в России вызвал определённую долю скепсиса у доктора экономических наук и публициста Никиты Кричевского. На своей странице в Facebook он, в частности, отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Случилось важное: правительство наконец нашло способ закрыть вопрос пенсионных накоплений. А именно выплатить все накопившиеся деньги разом.

В двух словах схема выглядит так. Сегодня ежемесячная пенсия из накоплений назначается, если сумма регулярных выплат превышает 5% от прожиточного минимума пенсионера (8846 рублей помноженное на 5% = 442 рубля). Не ахти какие деньги, но у многих при выходе на пенсию они накопятся.

Предлагается не 5%, а 20% — или 1769 рублей. На такие выплаты будут претендовать единицы, да и то вряд ли. Дело в том, что для таких выплат нужно иметь на накопительном счете около 500 тыс рублей, тогда как сейчас средний счёт — порядка 70 тысяч».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение изменить механизм выплат накопительных пенсий было озвучено РБК со ссылкой на автора идеи — Пенсионный фонд России (ПФР). По мнению разработчиков, нужно увеличить порог пенсионных накоплений, ниже которого накопленную пенсию выплачивают один раз, а не каждый месяц. Предложения ПФР об изменении механизма расчета этого порога Минтруд разослал в заинтересованные ведомства для обсуждения.

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