Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Жара

«В период 3−5 сентября чрезвычайная пожароопасность самого высокого — пятого — класса сохранится в большинстве районов Ростовской области, в том числе и Ростове-на-Дону», — предупреждает ведомство.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области на минувшей неделе произошло несколько крупных ландшафтных пожаров. Спасатели отмечают, что причиной таких пожаров, как правило, становится человеческий фактор, и призывают к соблюдению правил пожарной безопасности.