Москва, 2 сентября, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Сегодня, 2 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил президенту Вьетнама Нгуен Фу Чонгу с 74-й годовщиной провозглашения независимости Вьетнама, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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В поздравительной телеграмме, президент России дал высокую оценку оценил развитию российско-вьетнамских отношений в различных сферах.

«Проводимые в рамках «перекрестных» годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России мероприятия способствуют укреплению двусторонних связей на благо народов двух стран», — выразил уверенность Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин объявил о создании на вьетнамской территории Демократической Республики Вьетнам.

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