Ярославль, 2 сентября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Ярославский «Локо» стал победителем Кубка мира по хоккею среди молодежных команд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Турнир проходил в Сочи, в нем приняли участие 8 команд. В финале ярославский «Локо» со счетом 3:0 победил сборную канадской провинции Альберта. За российский клуб забили Григорий Денисенко (дважды) и Никита Аноховский. В целом за весь турнир «Локо» не проиграл ни одного матча и выиграл кубок мира уже в третий раз.

Молодежная хоккейная лига Владислав Червоненко, Кирилл Слепец и Николай Коваленко

«Первый матч был нервозный немножко, ажиотаж вокруг матча был. Президент был на игре. Проигрывали, но вырвали победу. Концовка тоже получилась классическая, те же канадцы в финале. Накал борьбы был большой. Мы разбирали соперника и готовились к финальной игре очень серьезно. Что-то получилось в первом периоде, во втором дали слабину и потеряли инициативу. А в третьем сыграли по счету и добились результата», — рассказал по возвращении в Ярославль главный тренер МХК «Локо» Игорь Меляков.

Лучшим вратарем молодежного Кубка мира признан голкипер «Локо» Владислав Окоряк, нападающий ярославцев Григорий Денисенко стал самым ценным игроком турнира. Все три Кубка мира в составе «Локо» завоевали форварды Кирилл Слепец, Николай Коваленко и Владислав Червоненко.