Образование в Севастополе должно быть более эффективным – и.о. губернатора
Севастополь, 2 сентября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Образованию в Севастополе уделяется первостепенное значение. Об этом 2 сентября, поздравляя школьников и учителей с новым учебным годом, заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
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Михаил Развожаев
«Строятся новые школы и детские сады, проводятся капитальные ремонты существующих учреждений, благоустраиваются школьные спортивные площадки, приобретается новое современное оборудование», — отметил чиновник.
По его словам, задача правительства города — сделать учебный процесс более эффективным и создать максимально комфортные условия для учеников и педагогов.
Как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в школы Севастополя пришли сорок шесть тысяч школьников, из них более пяти тысяч — первоклассники.
Об этом: В школы Севастополя пришло более пяти тысяч первоклассников