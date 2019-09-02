Вашингтон, 2 сентября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, который уже обсуждает с законодателями вопрос о контроле за огнестрельным оружием, назвал произошедшую 1 сентября в американском городе Одесса (штате Техас) стрельбу «безнравственным нападением». Об этом, как передает CBS News, сообщил глава государства журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп полагает, что ужесточение требований к проверке данных покупателей огнестрельного оружия не предотвратило бы произошедшие недавно в США инциденты со стрельбой.

«Они бы не остановили ничего из этого», — сказал Трамп.

Как передавало ИА REGNUM, 1 сентября в штате Техас мужчина открыл стрельбу по проезжающим автомобилям. ЧП произошло на трассе между Мидлендом и Одессой. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, еще 22 получили ранения разной степени тяжести.