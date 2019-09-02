Санкт-Петербург, 2 сентября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Кандидат в губернаторы Петербурга от «Гражданской платформы», депутат Заксобрания Михаил Амосов призвал сторонников коммуниста Владимира Бортко отдать ему свои голоса на выборах, после того как Бортко с них снялся. Амосов выпустил официальное обращение к тем, кто собирался голосовать за представителя КПРФ.

Council.gov.ru Владимир Бортко

«Обращаюсь к избирателям нашего города, которые хотели голосовать за Бортко В. В. Многие положения программы В. В. Бортко являются одновременно частью моей программы. В.В. Бортко считает, что мы должны бороться с коррупцией. И я так считаю — бороться и победить!» — пишет Амосов.

Кроме того, как отмечает депутат ЗакСа, его коллега из Госдумы в своей программе большое внимание уделил социальной защите населения, что также является важной частью программы Амосова. Наконец, подчеркивает он, оба выступают за честные выборы.

Амосов также пообещал предложить работу в правительстве членам команды Бортко из коммунистической партии в случае своего избрания.

«Поддержите меня, и став губернатором, я буду отстаивать интересы всех жителей города, независимо от их политических взглядов. А тем, кто готовится фальсифицировать результаты выборов, самое время вспомнить о статье 142 УК РФ, предусматривающей наказание до 4 лет лишения свободы», — резюмировал Амосов.

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Напомним, о своем решении сняться с выборов кандидат от КПРФ Владимир Бортко объявил в прямом эфире во время теледебатов 30 августа. Свое решение он объяснил тем, что выборы, на его взгляд, превратились фальсификацию с предрешенным результатом. Бортко выступил резко против организации экстерриториальных избирательных участков в Псковской и Ленинградской областях.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Горизбиркоме, комиссия приняла официальное решение аннулировать регистрацию Бортко 1 сентября. Теперь территориальным избиркомам придется вычеркнуть его фамилию из бюллетеня.

Выборы губернатора Петербурга, а также выборы депутатов муниципальных образований, состоятся 8 сентября. Помимо Амосова, на них баллотируются депутат Заксобрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова и врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов.