Нальчик, 2 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Во время восхождения на гору Эльбрус члены клуба «Эльбрус» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — нашли обессилевшего туриста и оказали оперативную помощь в его спасении, сообщает с места событий специальный корреспондент ИА REGNUM.

Николай Ярошенко. Шат-гора (Эльбрус). 1884

17-летний житель Череповца Игорь С. зарегистрировался в МЧС и начал самостоятельный подъем на Эльбрус в полночь на 1 сентября.

В тот же день около 18 часов его сосед по комнате обратился к спасателям, заявив, что Игорь не вернулся. Спасательный отряд развернул поисковую операцию. Смирнова искали всю ночь. По дороге они встретили группу альпинистов-любителей, которые видели Игоря, спускавшимся с вершины.

Далее, со слов спасателей, утром к ним обратились участники клуба «Эльбрус», которые совершали восхождение на Эльбрус, и указали точные координаты, где они нашли обессилевшего туриста. Сам Игорь не помнит, в котором часу это произошло, говорит лишь, что «ярко светило солнце».

Турист доставлен по канатной дороге на поляну Азау и отправлен на машине скорой помощи в медицинский центр Асклепи в Терсколе. После осмотра врача в случае необходимости его могут отправить в больницу поселка Эльбрус.