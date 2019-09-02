Воронеж, 2 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Подрядчик для проведения работ по консервации объекта культурного наследия регионального значения «Ротонда» — руины здания областной клинической больницы. Место ожесточенных боев за г. Воронеж в 1942—1943» определён. По итогам проведения электронного аукциона им станет ООО «Фирма «ВИС», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы аукциона. Итоги аукциона были подведены 30 августа. Стоимость работ составит 17 млн 571,8 тыс. рублей.

Ротонда. Воронеж

«По результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем», — говорится в документации.

Подрядчик должен провести подготовительные работы (расчистку территории, демонтаж мемориальной стелы и декоративного ограждения, удаление плохо держащихся фрагментов бетона и штукатурки и т.д.), а также работы по укреплению памятника и обработке его специальным средством, что должно предотвратить его дальнейшее разрушением. Работы должны быть завершены к маю 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, аукцион на заключение контракта для проведения работ по консервации Ротонды в Воронеже был объявлен администрацией города в конце июля 2019 года. 9 августа стало известно, что аукцион отменили. Причиной стало то, что единственная заявка от воронежской компании была признана не соответствующей требованиям, в результате был объявлен второй аукцион.