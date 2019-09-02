Цхинвал, 2 сентября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Пребывание на посту президента Грузии плохо отразилось на способности бывшего французского дипломата ныне президента Грузии Саломе Зурабишвили адекватно оценивать существующие реалии, передает слова начальника информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрия Вазагова газета «Южная Осетия».

ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

«Возможно, по этой причине она один за другим допускает серьезные промахи, которые бумерангом бьют по Грузии, отражаясь на ее и так незавидном положении», — говорит Вазагов. По мнению эксперта, высказывание Зурабишвили в интервью Euronews об условиях восстановления дипотношений между Москвой и Тбилиси выглядит абсурдным, так как Россия не зависит от Грузии, грузинские же власти без российского рынка не смогут развивать экономику и улучшить благосостояние населения. Учитывая убийства российских миротворцев в 2008 году, поддержку грузинской стороной террористических антироссийских организаций, отметил Вазагов, президенту Грузии следовало бы принести извинения за заявления и преступления предшественников.

Вазагов также напомнил о заявленном Зурабишвили в день признания независимости Южной Осетии и Абхазии намерении мирным путем вернуть республики. По мнению представителя администрации президента ситуация, сложившаяся на границе в районе села Уиста (Цнелис), показывает, какие пути возвращения республик имеет ввиду Тбилиси. Эксперт отмечает, что глава республики является верховным главнокомандующим, следовательно, Зурабишвили несет прямую ответственность за действия грузинских силовиков у села Уиста.

Вазагов заявляет, что Южной Осетии необходимо усиливать информационную работу на европейском направлении с тем, чтобы оказать противодействие грузинским властям в распространении дезинформации об истории и современном состоянии грузино-осетинских отношений.