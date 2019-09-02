Роквилл, США, 2 сентября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Новое обновление массовой онлайн-игры Fallout 76, как ожидается, значительно изменит «качество жизни» геймеров. Об этом 1 сентября написал портал Destructoid.

Fallout 76

Компания Bethesda опубликовала список грядущих изменений. Автор статьи отмечает, что одним из самых главных изменений, как бы это ни было смешно, является исправление ошибок, которые внес предыдущий патч. Вторым является дополнение Wastelanders, которое добавит в игру новый основной квест. По мнению редакции, это фактически означает, что игра, наконец, превратится в Fallout или во что-то подобное ему.

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Напомним, релиз Fallout 76 состоялся 14 ноября 2018 года. По общему мнению геймеров и критиков он вышел провальным, однако разработчики вскоре заявили, что они признали это и будут работать над ошибками.