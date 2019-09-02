Ярославль, 2 сентября, 2019, 11:21 — ИА Регнум. В Ярославской области прошел «Совет строителей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского муниципального района. На совете обсудили объем строительства, изменения в градостроительный кодекс РФ, продление «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года.

Администрация ЯМР Совет строителей

«Районом проводится большая работа по внесению изменений в «Правила землепользования и застройки» сельских поселений, утверждению проектов планировок с проектами межеваний, а также постановки на кадастровый учет объектов капитального строительства», — сообщили ИА REGNUM в администрации Ярославского муниципального района.

Строительством на территории Ярославского района занимается 18 застройщиков, в том числе 8 крупных. За 2018 год введено 193,9 тысячи квадратных метров жилья, на 1 июля текущего года введено в эксплуатацию еще 73 тысячи квадратных метра. В ближайшие годы будут подготовлены проекты 12 социальных объектов. Речь идет о строительстве в Ярославском районе 5 школ и 7 детских садов.