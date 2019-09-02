Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Более 5,5 млрд рублей было направлено в Ростовской области на подготовку к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов. Об этом сообщил областной министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Майер на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовской области, 2 сентября передает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По его словам, на сегодняшний день готовность к зимнему периоду в Ростовской области составляет 90%.

«Сегодня донской регион находится на завершающем этапе подготовки к предстоящему отопительному периоду», — сообщил Андрей Майер.

По сообщению пресс-службы, к зиме готово 91,8% жилого фонда Ростовской области. Котельные готовы более чем на 89,3%. Тепловые и водопроводные сети готовы на 88,3% и 90,7% соответственно.

В области переложено 35,2 км ветхих тепловых и 103,2 км аварийных водопроводных сетей. Кроме того, заготовлено 99,3% от 45-суточного нормативного запаса угля и 101,7% — от 30-суточного нормативного запаса жидкого топлива.

Работы по подготовке к зиме планируется завершить до 1 октября текущего года.