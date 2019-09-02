Салехард, 2 сентября, 2019, 11:17 — ИА Регнум. На Ямале разрешено строительство газопровода через Обскую губу для транспорта газа с Новопортовского и других месторождений. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение проектной документации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Газопровод протяженностью около 115 км будет пройдёт по территории Ямальского и Надымского районов и пересечёт акваторию Обской губы. В акватории наибольшая глубина залегания трубопровода составит около 8,5 метров, протяженность подводной части — около 58,4 км. Поставки газа в объёме 20,5 млрд куб. м в год будут производиться по газотранспортным маршрутам «Ямбург-Тула I» и «Ямбург-Тула II».

Помимо трубопровода, Главгосэкспертиза одобрила обустройство радиорелейных и автоматической газораспределительной станций, а также площадки для вертолётов.

Заказчик строительства газопровода — «Газпромнефть-Ямал». Генеральная проектная организация — АО «НИПИгазпереработка».