Красноярск, 2 сентября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. В Красноярске к новому учебному году открылись школы в микрорайонах Покровский (№155) и Нанжуль-Солнечный (№156). Каждая школа рассчитана на 1280 учеников.

Вадим Кофман, Krskstate.ru Открытие новой школы в Красноярске

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, 2 сентября губернатор Александр Усс поздравил учеников микрорайона Покровский с началом учебного года и осмотрел новое учебное заведение.

Школу №155 в Покровском начали строить в декабре 2017 года. Пока за парты здесь сядут 1122 ученика, однако к сентябрю 2020 года школу укомплектуют полностью.

По данным краевого правительства, во время линейки был открыт памятник участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Дмитрию Мартынову. Школе присвоено имя Дмитрия Мартынова.

«Эта школа — особенная. Она получила имя нашего земляка — Дмитрия Дмитриевича Мартынова. Он прожил насыщенную жизнь, которая может служить примером для любого из нас», — сказал Александр Усс.

Он попросил школьников быть достойными гордого звания «мартыновцы».

Напомним, всего в Красноярском крае 2 сентября откроются пять новых школ, в том числе две в Красноярске, одна в городе Канске (на 550 учащихся), ещё по одной — в деревне Петропавловке Курагинского района (115 учащихся) и в таймырском посёлке Усть-Авам (100 учащихся).

Также до конца 2019 года в регионе приступят к работе два малоформатных учебных центра — в селе Зеледеево Емельяновского района и в посёлке Большой Унгут Манского района. У инвестора до конца года будет выкуплено здание школы на 1280 мест в красноярском микрорайоне Преображенский.

Здание красноярской школы №155 построено по типовому проекту и включает в себя 51 кабинет, в том числе 20 — для начальной школы. Здесь есть всё необходимое для полноценного учебного процесса. В новой школе могут обучаться и дети с ограниченными возможностями здоровья.