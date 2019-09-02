Киев, 2 сентября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

Согласно приказу, Матиос освобождён от должностей заместителя генерального прокурора, главного военного прокурора и направлен в Минобороны Украины для решения о прохождении военной службы.

Как сообщил телеканал «24», ранее Рябошапка заявил, что не видит смысла в существовании военной прокуратуры Украины.

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