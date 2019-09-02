Иркутск, 2 сентября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Иркутские власти обнародовали информацию о природных лесных пожарах. По состоянию на утро 2 сентября в регионе действует три пожара общей площадью 1510 га, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар

Два из очага возгораний находятся в Катангском, один — в Бодайбинском районах, уточнили в иркутском правительстве.

Также известно, что в локализованном состоянии находится сейчас один очаг площадью 3,5 га в Качугском районе.

Напомним, по данным на утро 30 августа, в Приангарье были зарегистрированы три возгорания (два — в Катангском и одно — в Бодайбинском районе) общей площадью 548 га, из которых 15 га, не покрытых лесом.

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