Астана, 2 сентября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. На учет в Казахстане поставлено около 4,6 млн транспортных средств всех типов и прицепов. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Из этого числа порядка 3,8 млн единиц составляют легковые машины. Это 82,2% от всего автопарка страны. Грузовиков здесь 446,5 тыс. штук, прицепов и полуприцепов — 241,3 тыс. единиц, мототехники — 63,1 тыс. штук и 59,5 тыс. автобусов.

Отмечается, что около половины от всего числа зарегистрированных в Казахстане машин приходится на технику в возрасте старше 20 лет — порядка 2,5 млн единиц. Машин возрастом от 10 до 20 лет в стране 959,3 тыс. единиц. Автомобили возрастом от 3 до 10 лет — 918,3 тыс. штук, а до 3 лет — 176,7 тыс. единиц.

Напомним, с начала 2019 года в Казахстане собрано 24 687 транспортных средств всех типов. Из них 1221 автомобиль экспортирован.

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